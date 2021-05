Regina Elisabetta dice addio di nuovo | “un periodo doloroso | un altro lutto” | tutti preoccupati per la sua salute

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono trascorse solo poche settimane da quando laha dovuto direall’uomo che amava; il suo compagno di avventura, la persona che le ha tenuto la mano nei momenti difficili: il Principe Filippo. Come è noto, Filippo avrebbe compiuto 100 anni il prossimo giugno, ma questo tempo non gli è stato concesso. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SkyTG24 : Regno Unito, è morto uno dei cuccioli di razza corgi della regina Elisabetta - meetuttoilresto : @Dania Piero Angela, oppure la regina Elisabetta. - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Regno Unito, un altro lutto per la regina Elisabetta: morto uno dei cani corgi #reginaElisabetta - Affaritaliani : Royal Family, annuncio ufficiale: la Regina Elisabetta avrà un nipote italiano - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 19 maggio 1568: Regina Elisabetta I d'Inghilterra fa arrestare Maria Stuarda -

E laha sicuramente bisogno di un bella notizia, dopo la morte dell'amato consorte Filippo e le tensioni con il nipote Harry. Per di più oggi è mancato anche uno dei due suoi ...Non è mancato un siparietto quando una bimba, Cathy McAllister, ha chiesto al principe di Galles "quanti televisori" avesse lanella sua residenza. "Uno credo", ha sorriso Carlo, "...La regina Elisabetta II dopo aver perso il caro marito, il principe Filippo di Edimburgo, sta facendo i conti con un altro lutto.Beatrice di York incinta: la principessa è in dolce attesa del marito Edoardo Mapelli che insieme diventeranno genitori per la prima ...