Reddito di cittadinanza | in aprile 2 | 8 milioni di percettori A Napoli più che in Lombardia e Piemonte L’importo medio è di 557 euro

In aprile sono stati 2,8 milioni i percettori del Reddito di cittadinanza, per un importo medio a nucleo di 557 euro. I dati diffusi dall'Inps testimoniano ancora una volta che gli attuali requisiti per ottenere il beneficio penalizzano, oltre ai cittadini extracomunitari, anche le famiglie del Nord Italia dove la vita costa di più: visto che la norma sul rdc non prevede distinzioni geografiche, il risultato è che nella sola città di Napoli i beneficiari (452.145) sono stati più che nelle due maggiori regioni del Nord, Lombardia e Piemonte (rispettivamente 253.597 e 158.231). E in Campania sempre in aprile le persone coinvolte erano quasi 700.000, un numero che supera quello dell'intero Nord con ...

