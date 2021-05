Reddito di cittadinanza a quattro imputati nel processo “Rinascita-Scott”, operazione della Finanza: sequestrati 114mila euro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 19 dicembre 2019 erano stati arrestati per reati di mafia su ordine della Dda di Catanzaro nell’ambito della maxi-inchiesta “Rinascita-Scott” contro la cosca Mancuso il cui processo si sta celebrando nell’aula bunker di Lamezia Terme. Nonostante, nel 2020, il Reddito di cittadinanza è stato regolarmente accreditato sui conti correnti di alcuni soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta: Antonino Barbieri detto “Carnera”, Antonino Lo Bianco detto “Nino Crapina”, Gaetano Loschiavo e Sergio Gentile. Quest’ultimo, conosciuto con il soprannome di “u Toba”, mentre era detenuto in carcere di Secondigliano, ha addirittura presentato una nuova domanda all’Inps per il rinnovo del contributo statale previsto per chi non lavora. È quanto emerge dall’inchiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 19 dicembre 2019 erano stati arrestati per reati di mafia su ordineDda di Catanzaro nell’ambitomaxi-inchiesta “” contro la cosca Mancuso il cuisi sta celebrando nell’aula bunker di Lamezia Terme. Nonostante, nel 2020, ildiè stato regolarmente accreditato sui conti correnti di alcuni soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta: Antonino Barbieri detto “Carnera”, Antonino Lo Bianco detto “Nino Crapina”, Gaetano Loschiavo e Sergio Gentile. Quest’ultimo, conosciuto con il soprannome di “u Toba”, mentre era detenuto in carcere di Secondigliano, ha addirittura presentato una nuova domanda all’Inps per il rinnovo del contributo statale previsto per chi non lavora. È quanto emerge dall’inchiesta ...

