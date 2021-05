Recovery | la spinta dei sindaci dem | ' Pd prenda bandiera velocità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Tenere insiemee legalità, semplificazione e regole. Il Pd deve prendere ladella, questa volta deve uscire dalla crisi un Paese più semplice per una vera rinascita". Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore deiPd, sintetizza così all'Adnkronos il senso della lettera sottoscritta da 80 amministratori dem sul Pnrr. "La sfida dei prossimi mesi per l'Italia si può riassumere in una sola parola:. Dovremo saper impiegare in tempi rapidi i fondi a disposizione per la rinascita economica e sociale del Paese", si legge nel testo della lettera. "E' fondamentale, per una forza riformista come il Partito Democratico, diventare il motore politico di un Paese più semplice e più veloce", è lo stimolo del documento sottoscritto, tra gli ...