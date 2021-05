Recovery europeo e lotta allo smog: l’Italia è sotto esame (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fare dell’Unione europea una “società giusta e prospera, con un’economia di mercato moderna”. Nella quale “le emissioni di gas saranno azzerate, e la crescita sarà sganciata dall’utilizzo di risorse naturali”. Questa la definizione del cosiddetto Green Deal europeo: un progetto molto ambizioso, promosso e portato avanti con molta determinazione dalla Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen. Adesso il Green Deal incrocia il Next Generation Eu e i Recovery plan nazionali. Significa che sorgerà un confronto fra i partner del Vecchio continente per capire qual è la migliore direzione da prendere per ottenere i risultati auspicati. Una società più “verde” Dato che il maggior proposito del Green Deal è il contrasto serrato agli effetti negativi portati dai cambiamenti climatici, entrano in ballo le questioni relative ai progetti ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fare dell’Unione europea una “società giusta e prospera, con un’economia di mercato moderna”. Nella quale “le emissioni di gas saranno azzerate, e la crescita sarà sganciata dall’utilizzo di risorse naturali”. Questa la definizione del cosiddetto Green Deal: un progetto molto ambizioso, promosso e portato avanti con molta determinazione dalla Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen. Adesso il Green Deal incrocia il Next Generation Eu e iplan nazionali. Significa che sorgerà un confronto fra i partner del Vecchio continente per capire qual è la migliore direzione da prendere per ottenere i risultati auspicati. Una società più “verde” Dato che il maggior proposito del Green Deal è il contrasto serrato agli effetti negativi portati dai cambiamenti climatici, entrano in ble questioni relative ai progetti ...

Advertising

CuccioloHD : RT @ALFO100897: Recovery, Gentiloni “Riforme previste nell'interesse dell'Italia”. Sei in errore, Gentiloni, 'l'interesse', in questo caso… - ConfPiemNord : RT @Confcoopiemonte: ?? Appuntamento webinar, 20 maggio h 10.00 ?? - Claudia19485227 : RT @ALFO100897: Recovery, Gentiloni “Riforme previste nell'interesse dell'Italia”. Sei in errore, Gentiloni, 'l'interesse', in questo caso… - viralvideovlogs : RT @mondosanita: ?????? Cosa pensano i cittadini del futuro del #welfare europeo ed italiano? Che cosa le istituzioni hanno imparato dalla pes… - giuliagioda : RT @mondosanita: ?????? Cosa pensano i cittadini del futuro del #welfare europeo ed italiano? Che cosa le istituzioni hanno imparato dalla pes… -