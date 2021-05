Recovery, 15 miliardi per la ricerca: così la scienza italiana cambierà volto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Grazie all’investimento di 15 miliardi di euro per i prossimi 7 anni previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la ricerca italiana si prepara a invertire la rotta. Questo, in sintesi, il senso del ragionamento di Cristina Messa, ministra dell’Università e della ricerca. Messa è intervenuta all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Brescia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 18 maggio. In Italia pochi ricercatori Il Recovery plan dell’Italia, dunque, scommette sulla scienza e sul pieno appoggio ai ricercatori e agli scienziati, non sempre premiati nel nostro Paese. “L’investimento complessivo in ricerca e innovazione, pari ora all’1,4% del Pil contro una media Ue del ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 maggio 2021) Grazie all’investimento di 15di euro per i prossimi 7 anni previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), lasi prepara a invertire la rotta. Questo, in sintesi, il senso del ragionamento di Cristina Messa, ministra dell’Università e della. Messa è intervenuta all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Brescia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 18 maggio. In Italia pochitori Ilplan dell’Italia, dunque, scommette sullae sul pieno appoggio aitori e agli scienziati, non sempre premiati nel nostro Paese. “L’investimento complessivo ine innovazione, pari ora all’1,4% del Pil contro una media Ue del ...

Advertising

fattoquotidiano : Recovery, Travaglio a La7: “Governo Draghi ha ridotto i 4 miliardi previsti da Conte per la sanità territoriale a u… - RobertFBarbieri : @lauraleghista Si può fare ancora meglio! Si dice che nelle strutture e partecipate dello Stato ci siano circa 300.… - italy983 : RT @TomasBXL: La mafia italiana è pronta per i miliardi del recovery, scrive il quotidiano olandese NRC - MilenaLazzaroni : RT @TomasBXL: La mafia italiana è pronta per i miliardi del recovery, scrive il quotidiano olandese NRC - eli_grandi : RT @TomasBXL: La mafia italiana è pronta per i miliardi del recovery, scrive il quotidiano olandese NRC -