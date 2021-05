Recoaro, sindaco vieta abbai dei cani notturni: multe per i padroni fino a 500 euro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il sindaco di Recoaro, Armando Cunegato, ha deciso di vietare gli abbai notturni dei cani. La nuova norma prevede che i padroni dei cani che abbaiano durante la notte rischiano sanzioni dai 25 fino ai 500 euro. L'ordinanza emessa dal primo cittadino del Vicentino ha immediatamente provocato la reazione dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali), preoccupata che alcuni proprietari potrebbero usare metodi poco ortodossi per evitare la multa. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildi, Armando Cunegato, ha deciso dire glidei. La nuova norma prevede che ideicheano durante la notte rischiano sanzioni dai 25ai 500. L'ordinanza emessa dal primo cittadino del Vicentino ha immediatamente provocato la reazione dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali), preoccupata che alcuni proprietari potrebbero usare metodi poco ortodossi per evitare la multa.

