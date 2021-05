Rebecca e la sua fattoria | la storia di una tredicenne che salva gli animali

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Pochi minuti al telefono con Giorgia, madre di, ci sono bastati per comprendere il coraggio, la fatica e l’amore che risiedono in ogni scelta di questa famiglia. Non ricevono fondi dallo Stato e non hanno tempo di dedicarsi ad altri lavori dato che il numero dibisognosi di aiuto cresce. In tutto questo c’è chi li invita a lasciar fare al destino il suo corso, del resto un gallo senza occhio ha bisogno di tante risorse, tra spese mediche, cure e cibo. Ma è questa la vita che, Giorgia e Alessandro hanno scelto per loro, quella dire glie di trasformare quella casa a Fidenza in una vera e propria oasi: la. E niente e nessuno li fermerà. Guardando quel vecchio casolare di famiglia, la mente della piccola di casa, oggi ...