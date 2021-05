«Raya e l’Ultimo Drago» | il film asiatico della Disney arriva in Home Video

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Se siete di quei nerd che aspettano la fine dei titoli di coda dei film della Marvel e di Star Wars per scoprire la scena extra che sarà fondamentale per capire qualcosa della storia che verrà, allora sapete bene cosa sia un Easter Egg. Qualora non lo sapeste, ve lo diciamo noi: gli Easter Egg sono quei riferimenti che gli animatori nascondono astutamente in tutto il film, piccoli rimandi ad altre pellicole che rappresentano un sottilissimo filo conduttore tra l'opera attuale e le precedenti già realizzate. Nel caso di Raya e l'Ultimo Drago, l'ultimo film Walt Disney Animation Studios disponibile in DVD e Blu-Ray a partire dal 18 maggio, gli Easter Egg, come vi mostriamo nel video in esclusiva che potete trovare qui sopra, sono due: il galletto di Oceania Hei Hei, che compare durante la scena del mercato, e una piccola lucertola che ricorda tantissimo Bruni, la salamandra di Frozen 2.