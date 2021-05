Rapina in banca a Milano, arrestata la “banda del buco” che entrò in una filiale passando dalle fogne e rubò 1 milione di euro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono stati arrestati i sette presunti componenti della ‘banda del buco‘ che il 3 novembre scorso ha svaligiato la filiale del Credit Agricole a Milano, in piazza Ascoli. Gli investigatori della Squadra Mobile, diretti da Marco Calì, li hanno individuati in procinto, secondo le indagini, di commettere un nuovo colpo tra le province di Milano e Torino. La cattura è arrivata al termine di una lunga indagine complicata dalla modalità di fuga dei Rapinatori, attraverso i canali fognari intono alla banca. Quel giorno fecero irruzione nella filiale attorno alle 8.35, pochi minuti dopo l’apertura al pubblico. All’interno c’erano il direttore e una dipendente, mentre una seconda lavoratrice stava per entrare, quando si accorse della presenza dei banditi e dette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono stati arrestati i sette presunti componenti della ‘del‘ che il 3 novembre scorso ha svaligiato ladel Credit Agricole a, in piazza Ascoli. Gli investigatori della Squadra Mobile, diretti da Marco Calì, li hanno individuati in procinto, secondo le indagini, di commettere un nuovo colpo tra le province die Torino. La cattura è arrivata al termine di una lunga indagine complicata dalla modalità di fuga deitori, attraverso i canali fognari intono alla. Quel giorno fecero irruzione nellaattorno alle 8.35, pochi minuti dopo l’apertura al pubblico. All’interno c’erano il direttore e una dipendente, mentre una seconda lavoratrice stava per entrare, quando si accorse della presenza dei banditi e dette ...

