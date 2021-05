Quello che c’è da sapere sul vaccino italiano di Reithera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo sviluppo del vaccino italiano contro Covid ha subito una battuta d’arresto. Ufficializzato a gennaio con un contratto tra ministero dello Sviluppo economico, Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa diretta dall’ex commissario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri) e la biotech laziale Reithera; entrato trionfalmente in fase 2 di sperimentazione a marzo; ora Grad-Cov-2 (questo il nome del vaccino ad adenovirus messo a punto dalla biotech con la collabroazione dello Spallanzani) si trova nella non invidiabile posizione di dover partire con la fase 3 della sperimentazione senza i fondi necessari per portarla avanti. La ricerca doveva infatti essere pagata con 81 milioni di euro provenienti dalle casse dello stato, ma la Corte dei conti ha deciso di negare ... Leggi su wired (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo sviluppo delcontro Covid ha subito una battuta d’arresto. Ufficializzato a gennaio con un contratto tra ministero dello Sviluppo economico, Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa diretta dall’ex commissario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri) e la biotech laziale; entrato trionfalmente in fase 2 di sperimentazione a marzo; ora Grad-Cov-2 (questo il nome delad adenovirus messo a punto dalla biotech con la collabroazione dello Spallanzani) si trova nella non invidiabile posizione di dover partire con la fase 3 della sperimentazione senza i fondi necessari per portarla avanti. La ricerca doveva infatti essere pagata con 81 milioni di euro provenienti dalle casse dello stato, ma la Corte dei conti ha deciso di negare ...

Advertising

ZZiliani : La serie A è quel campionato in cui un arbitro devia 60 milioni dalle casse di un club (#Milan) a quelle di un altr… - reportrai3 : Renzi dice che Marco Mancini era un suo uomo. Lei lo ha mai incontrato? «È un uomo dell’intelligence. É una concez… - antoniospadaro : Quello che Franco #Battiato ha realizzato in maniera potente e straordinaria è la saldatura tra ricerca spirituale… - cristinacioni1 : RT @AngiKappa: Cosa succede a bordo di una nave che soccorre persone #migranti in mare? Succede anche di dover dare un primo supporto sanit… - Elewhatelse : RT @eterea_eterea: Perché questo signore è Cugino di Giancarlo Giorgetti ministro per lo sviluppo economico ( o per l'affosso economico?)… -