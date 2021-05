Quelli che si indignano perché Lucia Azzolina ha detto “scatarrare” per il vitalizio a Formigoni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ieri il Consiglio di Garanzia del Senato ha votato per confermare il vitalizio a Roberto Formigoni. Il Movimento 5 Stelle sta protestando e Lucia Azzolina ha espresso la sua contrarietà con una parola colorita: “scatarrare”. L’ex ministra dell’Istruzione ha pubblicato un post con poche parole, ma molto chiare, sul suo profilo Facebook: “Come scatarrare sui cittadini onesti…”: Sui social curiosamente sta facendo più rumore il vocabolo usato dalla pentastellata che non la notizia vera e propria. Uno dei primi a far notare l’episodio è stato Carlo Calenda: Non male per l’ex Ministro della pubblica istruzione. scatarrare. Sofisticato. https://t.co/fzidwiRY5m — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 19, 2021 Ma anche Faraone di Italia Viva ha voluto sottolineare l’utilizzo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ieri il Consiglio di Garanzia del Senato ha votato per confermare ila Roberto. Il Movimento 5 Stelle sta protestando eha espresso la sua contrarietà con una parola colorita: “”. L’ex ministra dell’Istruzione ha pubblicato un post con poche parole, ma molto chiare, sul suo profilo Facebook: “Comesui cittadini onesti…”: Sui social curiosamente sta facendo più rumore il vocabolo usato dalla pentastellata che non la notizia vera e propria. Uno dei primi a far notare l’episodio è stato Carlo Calenda: Non male per l’ex Ministro della pubblica istruzione.. Sofisticato. https://t.co/fzidwiRY5m — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 19, 2021 Ma anche Faraone di Italia Viva ha voluto sottolineare l’utilizzo ...

