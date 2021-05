Quattro parlamentari di ‘L’Alternativa c’è’ occupano il Senato e dormono in Aula: “Non ci permettono di prendere la parola” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Quattro Senatori di ‘L’Alternativa c’è’, Mattia Crucioli, Margherita Corrado, Bianca Laura Granato e Luisa Angrisani, hanno occupato l’Aula del Senato, da ieri sera, e fino a stamattina hanno continuato con la loro protesta dopo aver dormito tra i banchi di Palazzo Madama. I questori Laura Bottici e Antonio de Poli li hanno invitati a lasciare l’edificio, occupato in segno di protesta contro la decisione della Giunta per il Regolamento di affidare ai capigruppo la scelta dei tempi di intervento di chi interviene in dissenso per il gruppo Misto. “I Senatori di ‘L’Alternativa c’è’ chiedono che vengano assicurati tre minuti per gli interventi in dissenso, come è sempre stato fatto prima della decisione della Giunta per il Regolamento”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021)ri di, Mattia Crucioli, Margherita Corrado, Bianca Laura Granato e Luisa Angrisani, hanno occupato l’del, da ieri sera, e fino a stamattina hanno continuato con la loro protesta dopo aver dormito tra i banchi di Palazzo Madama. I questori Laura Bottici e Antonio de Poli li hanno invitati a lasciare l’edificio, occupato in segno di protesta contro la decisione della Giunta per il Regolamento di affidare ai capigruppo la scelta dei tempi di intervento di chi interviene in dissenso per il gruppo Misto. “Iri dichiedono che vengano assicurati tre minuti per gli interventi in dissenso, come è sempre stato fatto prima della decisione della Giunta per il Regolamento”. ...

