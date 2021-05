Quanto sono dimagriti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021: le foto a confronto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15, in onda lunedì 17 maggio 2021, è andato in onda un filmato che evidenziava la perdita di peso dei naufraghi e delle naufraghe di questa edizione del reality show di Canale 5. Nel servizio si è evidenziato il grosso cambiamento fisico dei concorrenti. E si è constatato che oltre ad Andrea Cerioli e Awed, in tanti hanno perso peso e chili. Per questo motivo preoccupano le condizioni di salute di molti. Valentina Persia è perfino svenuta, anche causa della mancanza di cibo, mentre stava provando a pescare. Nel video mandato in onda nella puntata di ieri, con la classica ironia che contraddistingue il reality, si è evidenziato che tutti i naufraghi ancora sull'Isola dei Famosi hanno perso molto peso. In particolare alcuni, che in meno di due mesi di permanenza ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la diciottesima puntata dell'Isola dei15, in onda lunedì 17 maggio, è andato in onda un filmato che evidenziava la perdita di peso dei naufraghi e delle naufraghe di questa edizione del reality show di Canale 5. Nel servizio si è evidenziato il grosso cambiamento fisico dei. E si è constatato che oltre ad Andrea Cerioli e Awed, in tanti hanno perso peso e chili. Per questo motivo preoccupano le condizioni di salute di molti. Valentina Persia è perfino svenuta, anche causa della mancanza di cibo, mentre stava provando a pescare. Nel video mandato in onda nella puntata di ieri, con la classica ironia che contraddistingue il reality, si è evidenziato che tutti i naufraghi ancora sull'Isola deihanno perso molto peso. In particolare alcuni, che in meno di due mesi di permanenza ...

Advertising

borghi_claudio : A quanto pare si sono inventati l'abolizione del coprifuoco sì ma solo per le zone bianche... Fra breve saranno tu… - SaveChildrenIT : La scorsa settimana a #Gaza, 50 scuole sono state danneggiate dagli attacchi aerei israeliani, con conseguenze su 4… - Azione_it : 'Sorpreso da quanto detto ieri dalla sindaca Raggi, dopo 5 anni. Oltre a dare informazioni non veritiere, dimentica… - dehessax_ : a quanto pare non sono l'unica a pensare che haley doveva stare solo con andy - aarontjfake : @luvhcrystal bene, stamattina sono stato al mare con Håkon per la prima volta ed è stato bravo, a quanto pare gli piace l'acqua! tu? -