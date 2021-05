Quando va in onda l’ultima puntata di Buongiorno mamma: data a orario esatto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Quando va in onda l’ultima puntata di Buongiorno mamma, la fiction in onda su Canale 5? Gli ultimi due episodi della serie tv con Raul Bova andranno in onda giovedì 27 maggio 2021 alle ore 21,45. Un cambio di programmazione per la fiction che è stata trasmessa sempre al mercoledì tranne la quarta puntata andata in onda di martedì. Di seguito la programmazione completa di Buongiorno mamma su Canale 5 (ore 21,45). Prima puntata: mercoledì 21 aprile 2021, ore 21,45 Seconda puntata: mercoledì 28 aprile 2021, ore 21,45 Terza puntata: mercoledì 5 maggio 2021, ore 21,45 Quarta puntata: ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021)va indi, la fiction insu Canale 5? Gli ultimi due episodi della serie tv con Raul Bova andranno ingiovedì 27 maggio 2021 alle ore 21,45. Un cambio di programmazione per la fiction che è stata trasmessa sempre al mercoledì tranne la quartaanindi martedì. Di seguito la programmazione completa disu Canale 5 (ore 21,45). Prima: mercoledì 21 aprile 2021, ore 21,45 Sec: mercoledì 28 aprile 2021, ore 21,45 Terza: mercoledì 5 maggio 2021, ore 21,45 Quarta: ...

