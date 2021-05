Propaganda Live, Roberto Angelini: chi è l’amica che l’ha denunciato per lavoro in nero? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roberto Angelini, chi è l’amica che l’ha denunciato per lavoro in nero? Ultimamente non c’è pace per chi lavora a Propaganda Live: questa volta, la pietra dello scandalo è Roberto Angelini, tra polemiche, botta e risposta su Instagram, denunce alla Guardia di Finanza e versioni contrastanti. Il cantante, infatti, sarebbe stato segnalato alle forze dell’ordine... Leggi su donnapop (Di mercoledì 19 maggio 2021), chi ècheperin? Ultimamente non c’è pace per chi lavora a: questa volta, la pietra dello scandalo è, tra polemiche, botta e risposta su Instagram, denunce alla Guardia di Finanza e versioni contrastanti. Il cantante, infatti, sarebbe stato segnalato alle forze dell’ordine...

Advertising

mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - valigiablu : La sottorappresentanzione della donne: al di là di Rula Jebreal e Propaganda Live | @Giulia_B - tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - CMau63 : RT @emmabaccaglio: L’autismo non interessa a nessuno. ( #Elio ) #scritturebrevi #seiparole @FChiusaroli #PropagandaLive, Elio: 'L'autismo… - greygooseonice : Tipo propaganda live Ma nascondetevi -