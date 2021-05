Probabili formazioni Atalanta-Milan: ultima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Milan, match dell’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 23 maggio nella cornice del Gewiss Stadium. Una sfida decisiva per i rossoneri che cercano un successo per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e tenere a distanza la Juventus. La sfida sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Atalanta – Probabile ritorno al 3-4-2-1 con Malinovskyi e Muriel alle spalle di Zapata. Hateboer e Gosens pronti sulle corsie laterali. Milan – Senza Ibrahimovic, spazio a Rebic sul fronte d’attacco. Bennacer e Kessie a centrocampo, Diaz, Calhanoglu e Saelemaekers sulle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ledi, match dell’di. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 23 maggio nella cornice del Gewiss Stadium. Una sfida decisiva per i rossoneri che cercano un successo per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e tenere a distanza la Juventus. La sfida sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Probabile ritorno al 3-4-2-1 con Malinovskyi e Muriel alle spalle di Zapata. Hateboer e Gosens pronti sulle corsie laterali.– Senza Ibrahimovic, spazio a Rebic sul fronte d’attacco. Bennacer e Kessie a centrocampo, Diaz, Calhanoglu e Saelemaekers sulle ...

