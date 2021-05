Privacy: non si può chiedere conferma dell’avvenuta vaccinazione in caso di assenza per vaccino (Di mercoledì 19 maggio 2021) La questione della Privacy in materia di vaccinazione è delicata. Su O.S siamo intervenuti plurime volte in tale materia evidenziando spesso le contraddizioni di un quadro normativo a dir poco problematiche. Interviene nuovamente il Garante per la Privacy con il Provvedimento del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo "vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) La questione dellain materia diè delicata. Su O.S siamo intervenuti plurime volte in tale materia evidenziando spesso le contraddizioni di un quadro normativo a dir poco problematiche. Interviene nuovamente il Garante per lacon il Provvedimento del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo "nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali". L'articolo .

