Primo Appuntamento Crociera, volo Flavio Montrucchio: miglior debutto di sempre dal 2019 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Flavio Montrucchio vola e conquista anche con il nuovo ‘Primo Appuntamento Crociera' nel prime time di Discovery. La prima puntata dello spin-off, dopo oltre 15 settimane di messa in onda con l'edizione classica, non stufa e fa il record di ascolti: miglior debutto di sempre dal 2019. Vola Montrucchio che nella serata di ieri totalizza il 2.5% di share con oltre 600.000 spettatori e un picco di puntata pari a oltre 700.000 telespettatori sul pubblico totale. Cambia il programma, la forma e la location ma gli episodi inediti con Flavio Montrucchio portano al successo, nuovamente, il martedì sera di Real Time con gli ottimi risultati. Nonostante la concorrenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021)vola e conquista anche con il nuovo ‘' nel prime time di Discovery. La prima puntata dello spin-off, dopo oltre 15 settimane di messa in onda con l'edizione classica, non stufa e fa il record di ascolti:didal. Volache nella serata di ieri totalizza il 2.5% di share con oltre 600.000 spettatori e un picco di puntata pari a oltre 700.000 telespettatori sul pubblico totale. Cambia il programma, la forma e la location ma gli episodi inediti conportano al successo, nuovamente, il martedì sera di Real Time con gli ottimi risultati. Nonostante la concorrenza ...

Advertising

maggiodeilibri : Il primo protagonista del giorno di 'Torniamo #inLibreria' è un grande ritorno, dopo quasi 1 secolo: 'Profili di do… - rottadipalle : Immagina andare al Museo di Van Gogh come primo appuntamento ?? - gianlu_79 : @flaviomontrucch con Primo Appuntamento Crociera Oltre 600.000 spettatori con il 2.5%. Eurovision ha ottenuto 535.… - Mary_Bernobich : ?? 27 maggio: primo appuntamento con il laboratorio 'CreativityLab', dedicato alla creatività e Canva. ?? Il laborato… - graziabonvi : RT @FedEmo_Giovani: A come “aderenza”. Conosci il significato di questa parola? Emofilia dalla A alla Z – #SocialClub ?? Il progetto per ri… -