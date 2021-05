Premier, l’Everton passa di misura con Richarlison. Tottenham rimontato dall’Aston Villa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sono concluse le gare delle 19 valide per la 37a di Premier League. Sucesso di misura dell’Everton di Carlo Ancelotti sul Wolverhampton, decide il solito Richarlison. Il Newcastle, con lo stesso punteggio, supera il già retrocesso Sheffield United e l’Aston Villa rimonta il Tottenham. Ecco i risultati e la classifica: Everton-Wolverhampton 1-0 (48’ Richarlison) Newcastle-Sheffield United 1-0 (49’ Willock) Tottenham-Aston Villa 1-2 (8’ Bergwijn, 20’ Regulion A, 39’ Watkins) CLASSIFICA (in attesa delle gare serali) Manchester City 83 Campione Manchester United 71 Qualificato in Champions League Chelsea 67 Leicester 66 Liverpool 63* Tottenham 59 West Ham 59* Everton 59 Arsenal 58 Leeds 56 Aston Villa ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sono concluse le gare delle 19 valide per la 37a diLeague. Sucesso dideldi Carlo Ancelotti sul Wolverhampton, decide il solito. Il Newcastle, con lo stesso punteggio, supera il già retrocesso Sheffield United e l’Astonrimonta il. Ecco i risultati e la classifica: Everton-Wolverhampton 1-0 (48’) Newcastle-Sheffield United 1-0 (49’ Willock)-Aston1-2 (8’ Bergwijn, 20’ Regulion A, 39’ Watkins) CLASSIFICA (in attesa delle gare serali) Manchester City 83 Campione Manchester United 71 Qualificato in Champions League Chelsea 67 Leicester 66 Liverpool 63*59 West Ham 59* Everton 59 Arsenal 58 Leeds 56 Aston...

Advertising

sportli26181512 : Everton-Wolves 1-0: Vittoria con il minimo scarto per l'Everton, che è riuscita a battere il Wolverhampton per 1-0… - Daniele91Nap : Lei criticava i Sarristi che facevano il tifo per il Chelsea Lei che allo stesso modo osannava Re Carlo per essere… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE L' #Everton di Carlo #Ancelotti affronterà il #Wolverhampton in una partita della 37° giornata di… - Andrea842631710 : Intanto #Alvino non ci da buone notizie e dice che potrebbe prendere piede l’ipotesi Premier league per #Koulibaly,… - CalcioPillole : Saranno due giornate di fuoco in #PremierLeague. Il gol di #Alisson rilancia il #Liverpool per la corsa alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier l’Everton Premier, l’Everton passa di misura con Richarlison. Tottenham rimontato dall’Aston Villa alfredopedulla.com