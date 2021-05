Premier League | vincono Chelsea e Liverpool Pari United | k o il City

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con ilchiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/, i risultati della trentasettesima giornata Nelle prime due sfide il Leeds vince contro il Southampton, mentree Fulham non sono andati oltre l’1-1. Ilsi fa rimontare dal Brighton. Vittoria fondamentale in chiave Champions per ilcontro il Leicester. Nelle partite del mercoledì l’Everton rientra nella lotta per la ...

... gesto che sa di addio - VIDEO Harry Kane si è lasciato andare a un lungo applauso verso i tifosi, dopo il match ditra Tottenham e Aston Villa. Un gesto che sa di addio. L'attaccante ...La trentasettesima giornata della2020/2021 ha offerto alcuni verdetti rilevanti, durante il pomeriggio di mercoledì 19 maggio. Clamorosa sconfitta casalinga per il Tottenham , sorpreso dall' Aston Villa per 1 - 2 . Gli ...La fase serale della trentasettesima giornata della Premier League 2020/2021 ha garantito spettacolo ed emozioni ai tifosi inglesi, così come agli spettatori da ogni parte del mondo. Vittoria esterna ...Penultima giornata di Premier League che vale solo per la corsa alla prossima stagione europea, il Manchester City, probabilmente è già con la testa alla finale di Champions League, perde in casa del ...