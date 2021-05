Premier, il Liverpool cala il tris al Burnley ed è sempre più vicino alla Champions (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle gare delle 21 in Premier League, valide per la 37a giornata, vincono Liverpool e West Ham: i Reds calano il tris al Burnley (3-0), gli Hammers passano per 3-1 sul campo del WBA. Klopp sempre più vicino alla Champions League, differenza reti che sorride ai suoi in vista dell’ultima e decisiva giornata. CLASSIFICA: Manchester City 83 (Campione) Manchester United 71 (Qualificato alla Champions League) Chelsea 67 Liverpool 66 Leicester 66 West Ham 62 Tottenham 59 Everton 59 Arsenal 58 Leeds 56 Aston Villa 52 Wolverhampton 45 Crystal Palace 44 Southampton 43 Newcastle 42 Brighton 41 Burnley 39 Fulham 28 (Retrocessa) WBA 26 (Retrocessa) Sheffield United 20 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle gare delle 21 inLeague, valide per la 37a giornata, vinconoe West Ham: i Redsno ilal(3-0), gli Hammers passano per 3-1 sul campo del WBA. KlopppiùLeague, differenza reti che sorride ai suoi in vista dell’ultima e decisiva giornata. CLASSIFICA: Manchester City 83 (Campione) Manchester United 71 (QualificatoLeague) Chelsea 6766 Leicester 66 West Ham 62 Tottenham 59 Everton 59 Arsenal 58 Leeds 56 Aston Villa 52 Wolverhampton 45 Crystal Palace 44 Southampton 43 Newcastle 42 Brighton 4139 Fulham 28 (Retrocessa) WBA 26 (Retrocessa) Sheffield United 20 ...

