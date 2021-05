Precipitoso meteo d’ESTATE ma seguirà aria FREDDA

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Irrompe.Quand’è che arriverà l’Estate? Ce lo stiamo chiedendo e probabilmente ve lo starete chiedendo anche voi. Effettivamente il caldo è mancato, soltanto recentemente abbiamo assaporato condizioniclimatiche in qualche modo somiglianti all’aperitivo estivo. Eppure, lo si evince dai modelli previsionali, ogni qualvolta abbiamo un tentativo di affermazione dell’Alta Pressione c’è qualcosa che va storto. Non facciamo a tempo ad assaporare un po’ di caldo, senza particolari eccessi, che subito arrivano gli ostacoli. Ostacoli da non sottovalutare, perché stiamo parlando di aree depressionarie imponenti e tra l’altro messe in una posizione per nulla rassicurante. Depressioni collocate sul Nord Europa, pronte eventualmente ad approfittare dei tentennamenti anticiclonici. Non è un caso, ad esempio, se in varie ...