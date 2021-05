“Porta rispetto | non sei nessuno” Isola dei Famosi | l’ira di Akash Kumar contro il naufrago

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Non è un’edizione semplice quella de ‘L’dei’. Finora ci sono stati infatti tantissimi litigi, defezioni e incomprensioni che hanno sorpreso il pubblico. E nelle ultime ore ad essere finito nel mirino è stato Andrea Cerioli. Ancora non ne è a conoscenza, visto che l’attacco è arrivato dall’esterno del reality show di Ilary Blasi, ma c’erano già state delle premesse in puntata con un battibecco molto forte. Ora i toni si sono alzati ancora di più e la polemica non sembra vicina alla conclusione. Soltanto alcuni giorni fa l’ex di ‘Uomini e Donne’ aveva detto: “Siamo in troppi, la sto vivendo proprio male. Sono sicuramente carini, ma eravamo rimasti in noi quattro e stavo molto bene. Per me è stato un pugno nei reni”. A quanto pare ad infastidirlo sarebbero stati Awed, Matteo Diamante e Roberto Ciufoli. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ...