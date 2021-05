Ponticelli | racket per zona di spaccio | Arrestati boss del clan De Martino I NOMI

Advertising

cronacacampania : Racket sulle basi di spaccio di Ponticelli, scacco ai babyboss del clan De Martino: quattro arresti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli racket

2a News

Ed in particolare nell'attuale contrapposizione nel territorio di. Ovvero la faida tra il clan De Luca Bossa - Minichini - Casella ed i De Martino . Tre bombe in 4 giorni ,......erano invece gli amministratori di sinistra che negli anni hanno governato Napoli mentre... È paradossale vedere che oggi qualcuno si stupisce delle bombe, delle intimidazioni, deldei ...In manette i capi del rione Fiat: tra loro Enzo Di Costanzo, ferito poche settimane fa nell'agguato in cui fu assassinato Giulio Fiorentino ...Altro duro colpo alla camorra di Ponticelli, 4 arresti: racket ai pusher per le piazze di droga Altro duro colpo alla camorra ...