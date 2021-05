Politica e Massoneria, Noi Campani: “Il problema non è che fa Martignetti ma che fa il M5S” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Totale fiducia e solidarietà all’assessore Alfredo Martignetti. Ad esprimerle è la segreteria regionale di Noi Campani, il partito del sindaco Mastella. Una presa di posizione legata alla notizia, emersa nelle ultime ore, dell’appartenenza di Martignetti alla Massoneria. Si legge dalla nota di Noi Campani: “Premesso che il sindaco Mastella non ha mai avuto altra iscrizione associativa se non quella della Azione cattolica di cui è stato dirigente nazionale, a differenza di altri, altro, parlamentari, parlamentare delle nostre parti che scoprì essere iscritti, iscritto, quando come capogruppo della commissione Antimafia ebbe modo di visionare gli elenchi degli aderenti alle varie logge, non ha mai fatto battaglie contro la libertà delle persone in tutti i suoi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Totale fiducia e solidarietà all’assessore Alfredo. Ad esprimerle è la segreteria regionale di Noi, il partito del sindaco Mastella. Una presa di posizione legata alla notizia, emersa nelle ultime ore, dell’appartenenza dialla. Si legge dalla nota di Noi: “Premesso che il sindaco Mastella non ha mai avuto altra iscrizione associativa se non quella della Azione cattolica di cui è stato dirigente nazionale, a differenza di altri, altro, parlamentari, parlamentare delle nostre parti che scoprì essere iscritti, iscritto, quando come capogruppo della commissione Antimafia ebbe modo di visionare gli elenchi degli aderenti alle varie logge, non ha mai fatto battaglie contro la libertà delle persone in tutti i suoi ...

