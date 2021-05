Playoff Serie C, Pro Vercelli-Juventus U23: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prime partite e prime eliminazioni dai Playoff di Serie C. La Serie B è territorio ambito e tutte puntano ad arrivarci. Tra le partite delle pretendenti troviamo Pro Vercelli-Juventus U23: la prima è passata come testa di Serie mentre la seconda ha eliminato la Pro Patria 1-3. Il calcio d’inizio è previsto per le 15.00 e sarà il “Silvio Piola” ad ospitare le due squadre. Il momento della Pro Vercelli Sicura del piazzamento ai Playoff, è stato un finale di stagione in calando per la Pro Vercelli, capace di vincere una sola gara nelle ultime 9 di campionato, contro l’Albinoleffe. A completare il quadro troviamo 4 pareggi e 4 sconfitte. Non il finale migliore per una squadra che ha comunque conquistato il quarto posto in campionato, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prime partite e prime eliminazioni daidiC. LaB è territorio ambito e tutte puntano ad arrivarci. Tra le partite delle pretendenti troviamo ProU23: la prima è passata come testa dimentre la seconda ha eliminato la Pro Patria 1-3. Il calcio d’inizio è previsto per le 15.00 e sarà il “Silvio Piola” ad ospitare le due squadre. Il momento della ProSicura del piazzamento ai, è stato un finale di stagione in calando per la Pro, capace di vincere una sola gara nelle ultime 9 di campionato, contro l’Albinoleffe. A completare il quadro troviamo 4 pareggi e 4 sconfitte. Non il finale migliore per una squadra che ha comunque conquistato il quarto posto in campionato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie La sala stampa del 'Piola' dedicata ad Alberto Dalmasso La cerimonia ufficiale si terrà oggi, mercoledì 19 maggio, alle ore 15 (prima della partita Pro Vercelli - Juventus B valida per i playoff di Serie C) alla presenza di dirigenti, giocatori e staff ...

PER LA TRAMAROSSA VICENZA OBIETTIVO SECONDO TURNO La Tramarossa Vicenza, impegnata nei playoff di Serie B di basket, sta giocando i quarti di finale contro la Luiss Roma. La serie è in parità sul punteggio di 1 - 1 e ora per i biancorossi ci saranno due trasferte nella capitale per ...

Playoff Serie B, il calendario delle semifinali Sky Sport Partita pazzesca al PalaSerradimigni: Sassari allunga la serie, appuntamento giovedì al Taliercio per la bella Cuore, attributi, grinta: la Dinamo Banco di Sardegna firma una partita pazzesca e commovente, porta la serie sul 2-2 e la allunga fino a Gara5. I giganti partono f ...

LBA - Virtus Bologna, Djordjevic ritrova in palestra Kyle Weems Giornata di riposo per la Virtus Bologna quella di ieri, dopo la conquista delle semifinali playoff a 14 anni di distanza da quella che vide Markovic superare proprio Sasha ...

