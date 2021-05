Playoff Serie C, primo turno Nazionale: il regolamento e le possibili avversarie del Palermo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Saranno in totale 10 le squadre che prenderanno parte al primo turno Nazionale dei Playoff, in programma tra domenica 23 e mercoledì 26 maggio. Si tratta di Albinoleffe, Bari, Feralpisalò, Matelica, Palermo e Pro Vercelli. Tra i risultati più eclatanti del pomeriggio, quello dei rosanero: impostisi in casa della Juve Stabia, con il risultato di 0-2, deciso dalle reti di Valente e Saraniti. Queste sei squadre si aggiungono al Modena, migliore quarta di tutti i gironi, e alle terze classificate Avellino, Renate e Sudtirol per il sorteggio di domani alle 11:00 che deciderà gli accoppiamenti delle sfide d’andata e ritorno. Le teste di Serie, che avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa e quello di poter passare anche in caso di parità al termine della doppia sfida saranno ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Saranno in totale 10 le squadre che prenderanno parte aldei, in programma tra domenica 23 e mercoledì 26 maggio. Si tratta di Albinoleffe, Bari, Feralpisalò, Matelica,e Pro Vercelli. Tra i risultati più eclatanti del pomeriggio, quello dei rosanero: impostisi in casa della Juve Stabia, con il risultato di 0-2, deciso dalle reti di Valente e Saraniti. Queste sei squadre si aggiungono al Modena, migliore quarta di tutti i gironi, e alle terze classificate Avellino, Renate e Sudtirol per il sorteggio di domani alle 11:00 che deciderà gli accoppiamenti delle sfide d’andata e ritorno. Le teste di, che avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa e quello di poter passare anche in caso di parità al termine della doppia sfida saranno ...

