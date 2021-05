Playoff Serie C, primo turno Fase Nazionale: il regolamento e le possibili avversarie del Palermo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono in totale dieci le squadre che prenderanno parte al primo turno della Fase Nazionale dei Playoff, in programma domenica 23 e mercoledì 26 maggio.Si tratta di Albinoleffe, Bari, Feralpisalò, Matelica, Palermo, Pro Vercelli, Modena, Avellino, Renate e Sudtirol. Tra i risultati più eclatanti del pomeriggio, quello dei rosanero di Giacomo Filippi, che si sono imposti in casa della Juve Stabia grazie alle reti messe a segno da Valente e Saraniti. La novità è che ci sono cinque teste di Serie, ovvero le terze classificate dei tre gironi e la migliore quarta della Fase a gironi: il Bari. Gli abbinamenti saranno determinati da sorteggio: domani alle 11:00 il Palermo conoscerà la prossima avversaria.Il Palermo non essendo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono in totale dieci le squadre che prenderanno parte aldelladei, in programma domenica 23 e mercoledì 26 maggio.Si tratta di Albinoleffe, Bari, Feralpisalò, Matelica,, Pro Vercelli, Modena, Avellino, Renate e Sudtirol. Tra i risultati più eclatanti del pomeriggio, quello dei rosanero di Giacomo Filippi, che si sono imposti in casa della Juve Stabia grazie alle reti messe a segno da Valente e Saraniti. La novità è che ci sono cinque teste di, ovvero le terze classificate dei tre gironi e la migliore quarta dellaa gironi: il Bari. Gli abbinamenti saranno determinati da sorteggio: domani alle 11:00 ilconoscerà la prossima avversaria.Ilnon essendo ...

