Playoff Serie C, FeralpiSalò all'assalto della Serie B: voglia di sognare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Appianate le tensioni e delineati i calendari la Serie C torna in campo con la disputa dei Playoff. Molti gli scontri delicati che contorneranno la metà settimana di calcio professionistico; il Lino Turina ospiterà l'esordio nel torneo della FeralpiSalò contro la VirtusVecomp Verona. I leoni rampanti di Pavanel fruiranno del doppio risultato contro gli scaligeri, freschi autori di un'insperata vittoria contro la Triestina. Di seguito viene proposta l'analisi pre-gara in ottica gardesana. La chiave tattica della stagione verdeazzurra Dal 2018, anno del salto di categoria dalla D alla C, la FeralpiSalò ha inanellato ben due piazzamenti Playoff riuscendo nell'impresa di edulcorare la stagione corrente con un quinto posto a fronte del sesto ...

