Playoff Serie C, Bari-Foggia: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto quello che c'è da sapere su Bari-Foggia, sfida in programma oggi alle 17:45, valevole per il secondo turno dei Playoff di Serie C – Girone C. Previsto inizialmente per mercoledì scorso, ma poi rinviato per consentire il recupero di Triestina-Virtus Verona, gara valevole per il 1° turno dei Playoff nel girone B, ecco che scende in campo oggi, a partire dalle 17:30, il secondo turno dei Playoff che vede di scena 6 match: Albinoleffe-Grosseto (18:00), Pro Vercelli-Juventus U23 (17:30), Cesena-Matelica (17:30), FeralpiSalò-Virtus Verona (17:30), Juve Stabia-Palermo (17:30) e Bari-Foggia (17:45). In queste righe ci occuperemo del derby pugliese tra i biancorossi di Gaetano Auteri e i rossoneri di Marco Marchionni.

