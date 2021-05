Playoff Serie C, Albinoleffe-Grosseto: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo pomeriggio alle 18, allo stadio “Città di Gorgonzola” l’Albinoleffe ospita il Grosseto nella gara valida per il secondo turno dei play-off di Serie C. I padroni di casa avranno due risultati utili su tre a disposizione, in virtù della miglior posizione di classifica. Gli ospiti, invece, sono costretti a vincere se vogliono passare il turno. Ecco le ultime su Albinoleffe-Grosseto. Il momento dell’Albinoleffe Nel primo turno di questi play-off di Serie C, l’Albinoleffe si è imposta sul Pontedera per 1-0. Dopo 90? tiratissimi, con i toscani capaci di colpire una traversa e un palo, ci ha pensato Manconi a chiudere il discorso qualificazione al 93?. In questo modo, i seriani si sono conquistati l’accesso al secondo turno, dove sfideranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo pomeriggio alle 18, allo stadio “Città di Gorgonzola” l’ospita ilnella gara valida per il secondo turno dei play-off diC. I padroni di casa avranno due risultati utili su tre a disposizione, in virtù della miglior posizione di classifica. Gli ospiti, invece, sono costretti a vincere se vogliono passare il turno. Ecco le ultime su. Il momento dell’Nel primo turno di questi play-off diC, l’si è imposta sul Pontedera per 1-0. Dopo 90? tiratissimi, con i toscani capaci di colpire una traversa e un palo, ci ha pensato Manconi a chiudere il discorso qualificazione al 93?. In questo modo, i seriani si sono conquistati l’accesso al secondo turno, dove sfideranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie Playoff Serie C 2020/2021, primo turno fase nazionale: tabellone e accoppiamenti Tutto pronto per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2020/2021, ecco il tabellone e gli accoppiamenti . Si sfidano le squadre che provengono dal secondo turno della fase dei gironi, vale a dire sei compagini, in più entrano in gioco ...

Gara 2 è ancora dominata da Chiusi: per Fiorenzuola Bees finisce con una sconfitta 98 - 62 San Giobbe Chiusi domina anche in Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff Serie B Old Wild West e supera nettamente i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti per 98 - 62. La cronaca Timperi prova da subito a difendere forte per inaugurare la sfida, raccogliendo ...

Playoff Serie B, il calendario delle semifinali Sky Sport Playoff gara due, Tigers sconfitti ad Agrigento I Tigers Cesena escono a testa alta dal PalaMoncada di Agrigento, nonostante il 2-0 nella serie arrida, come da pronostico, alla corazzata guidata da coach Catalani. Il guizzo di Frassineti nel finale ...

Regolamento secondo turno playoff Serie C 2020/2021, fase dei gironi: cosa succede in caso di pareggio Il regolamento del secondo turno dei playoff di Serie C 2020/2021 nella fase dei gironi: ecco cosa succede in caso di pareggio ...

