Playoff | le possibili sfidanti dell’Avellino | giovedì il sorteggio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Matelica, Feralpisalò, Palermo, Pro Vercelli e AlbinoLeffe. Tra queste verrà sorteggiata la sfidantedi Piero Braglia nel primo turno della fase nazionale dei. Ilè in programma per la giornata di(ore 11) presso la sede della LegaPro di Firenze. I risultati delle partite di secondo turno deipromozione di Serie C disputate oggi: Cesena-Matelica 2-3, FeralpiSalò-Virtus Verona 1-1, Juve Stabia-Palermo 0-2, Pro Vercelli-Juventus U23 1-0, Bari-Foggia 3-1, Albinoleffe-Grosseto 2-1. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Queste le parole del tecnico del Venezia Paolo Zanetti alla vigilia della semifinale di ritorno playoff contro il Lecce: "Normale che l'obiettivo.Playoff serie B, Lecce-Venezia: i bookmaker vedono gli ospiti in finale, ma a Corini basta restituire l'1-0 dell'andata ROMA – L'1-0 incassato a Venezia ha allontanato il sogno della serie A, ma per ...