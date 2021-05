Play off Serie C, Bari e Palermo volano al turno successivo (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA - In campo oggi i Play off di Serie C con le sei gare del secondo turno. Ad approdare alla fase successiva sono Bari , Palermo , Pro Vercelli , Feralpisalò , Matelica e Albinoleffe che eliminano, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA - In campo oggi ioff diC con le sei gare del secondo. Ad approdare alla fase successiva sono, Pro Vercelli , Feralpisalò , Matelica e Albinoleffe che eliminano, ...

Advertising

mkersofficial : ??Play off?? Stiamo tornando per un nuovo carichissimo game! ?? Bo3 ??@Cloud9 ?? 17:00 CET Ci vediamo più tardi s… - princigallomich : CALCIO SERIE C – AL BARI IL DERBY, IL FOGGIA FUORI DAI PLAY OFF PROMOZIONE - _MrWolf_ : RT @calciocesenafc: 52'st - è finita. Il Matelica vince 3-2. Siamo fuori dai play off - PisaniMichele : Serie C, Play-Off: Palermo avanti tutta, termina il percorso della Juve Stabia - thevolleynews : Play Off Promozione: i risultati di Gara 1 delle semifinali - -