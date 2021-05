Pisa Il racconto di un sogno – Ritorno a Twin Peaks di Ilaria Mainardi

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ildi un” diè un saggio divulgativo ricco di spunti di riflessione, che si focalizza sul terzo atto del capolavoro seriale di David Lynch. Come afferma il critico cinematografico Luca Pacilio nella prefazione: «, tra le nebbie di, prova a indovinarne i contorni – confrontando pareri, equiparando testi – e, fidandosi del suo intuito e della conoscenza della geografia lynchiana, ne dipinge un ritratto sorprendente». «In che anno siamo e cosa è successo davvero in questa storia che tende i margini del quadro fino a straripare nel non visibile?». Is it the future or is it the past? Con David Lynch non ne siamo mai certi: i bordi si sfumano, le ...