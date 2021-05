Pisa. A Cisanello nasce Parco Europa (Di mercoledì 19 maggio 2021) In arrivo nuove intitolazioni di spazi pubblici a donne e uomini, ma anche istituzioni, meritevoli di essere ricordati e celebrati a Pisa: la Giunta Comunale ha approvato nella scorsa seduta la delibera di intitolazione di ben 21 aree aperte al pubblico tra spazi verdi, rotatorie, piste ciclabili, viali pedonali e strade. Tra tutti spicca l’intitolazione del Parco urbano di Cisanello, che si chiamerà “Parco Europa”. “Il nome che abbiamo scelto per il Parco urbano di Cisanello che sta prendendo forma grazie agli investimenti che stiamo portando avanti sul verde pubblico e ai fondi regionali che abbiamo intercettato – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – simboleggia la nostra idea di modernità e di sviluppo futuro della città. Stiamo ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 19 maggio 2021) In arrivo nuove intitolazioni di spazi pubblici a donne e uomini, ma anche istituzioni, meritevoli di essere ricordati e celebrati a: la Giunta Comunale ha approvato nella scorsa seduta la delibera di intitolazione di ben 21 aree aperte al pubblico tra spazi verdi, rotatorie, piste ciclabili, viali pedonali e strade. Tra tutti spicca l’intitolazione delurbano di, che si chiamerà “”. “Il nome che abbiamo scelto per ilurbano diche sta prendendo forma grazie agli investimenti che stiamo portando avanti sul verde pubblico e ai fondi regionali che abbiamo intercettato – dichiara il sindaco diMichele Conti – simboleggia la nostra idea di modernità e di sviluppo futuro della città. Stiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Cisanello Cisanello, cede il controsoffitto a Neuroanestesia PISA - "Nei giorni scorsi alcuni pannelli del controsoffitto della Sezione dipartimentale di ...pisana in relazione a quanto avvenuto al secondo piano dell'Edificio 31 dell'ospedale di Cisanello . "Il ...

In provincia di Pisa 26 nuovi casi e un decesso ...in area Covid negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara: ieri erano 55 e oggi 51, 13 dei quali assistiti in terapia intensiva (tre in meno). In Toscana , compresi i numeri della provincia di Pisa, ...

Cisanello, cede il controsoffitto a Neuroanestesia Qui News Pisa Cede pezzo di controsoffito nel reparto di neuroanestesia L’incidente è avvenuto alcuni giorni fa al blocco 31 e i pazienti sono stati trasferiti nell’edificio 31. Interrogazione urgente di Petrucci (FdI) alla Regione ...

Condannata per omicidio ex anestesista di Cisanello PISA. Condannata a 15 anni per omicidio volontario e falso in testamento, l’ex anestesista della rianimazione di Cisanello Marzia Corini, 56 anni, accusata di aver ucciso il fratello, l’avvocato Marco ...

