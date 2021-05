Pirlo | dalla Supercoppa alla Coppa Italia | secondo trofeo da allenatore

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Questa sera al Mapei Stadium Atalanta e Juventus si sono contese la finale di2020-21, gara importante che segnava anche il ritorno del pubblico negli stadi nel nostro Paese. A spuntarla sono stati i bianconeri per 2-1, serata super di Kulusevski (gol e assist) e firma decisiva di Chiesa, primo tempo di grande spinta dell’Atalanta, poi calata vertiginosamente nella ripresa.daper, che dopo lana alzata ai danni del Napoli, può festeggiare anche stasera, in attesa della 38a giornata di campionato nella quale si deciderà la sorte dei bianconeri in Europa. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...(panchina) che non le manda a dire a Romero. IL PRIMO TEMPO - Il primo a pungere manco a dirlo è Zapata al 5' ma Chiellini lo contrasta e la palla finisce a lato di poco. Il 4 - 4 - 2 di...... a inizio ripresa è la squadra dia prendersi la scena. Al 47' subito un pericolo per Gollini,... Dopo un calcio di punizione insidioso di Malinovskyi, salvatodifesa bianconera, tocca a ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Juventus vince la 14esima Coppa Italia della sua storia. La squadra bianconera salva la stagione con una vittoria per 2-1 sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini che vede ...Il vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato attraverso un tweet la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, sottolineando come nel primo tempo l’arbitro e il Var non sono inte ...