Pirlo | «Coppa Italia meritata Futuro? Voglio restare alla Juventus»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. VITTORIA – «Avevamo la voglia di vincere, di portare a casa questo trofeo. Ci siamo ricompattati, ci siamo messi in testa di voler portare a casa la Coppa. Onore a chi abbiamo battuto in semifinale e finale, ma l'abbiamo meritata noi». DIFFICOLTA' – «Ne ho incontrate tante, altrimenti non saremmo qui a parlare di un quinto posto e di un'uscita prematura dalla Champions. Le vittorie non cancellano gli alti e bassi

