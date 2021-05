Pietro Orlandi e il cimitero teutonico: “Ho motivi per affermare che quelle tombe sono troppo pulite” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ha fatto scalpore il commento dell’avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, in relazione alla tomba teutonica in cui si pensava di poter ritrovare dei resti della povera Emanuela. Quel commento “sono troppo pulite” è sembrato a tutti gli effetti un pesante atto d’accusa verso il Vaticano. Una sorta di ennesima doccia fredda quando pareva si fosse aperta qualche speranza di collaborazione, dopo perduranti silenzi e chiusure da Oltretevere. Un’accusa che potrebbe essere così interpretata: “quell’indicazione fornita da una lettera anonima, di guardare la tomba indicata da un angelo, potrebbe aver visto giusto, ma qualcuno ha evidentemente fatto un sopralluogo per far sparire ogni traccia dei possibili resti di Emanuela Orlandi”. Interpellato in merito il fratello di Emanuela ha così ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ha fatto scalpore il commento dell’avvocato della famiglia, Laura Sgrò, in relazione alla tomba teutonica in cui si pensava di poter ritrovare dei resti della povera Emanuela. Quel commento “” è sembrato a tutti gli effetti un pesante atto d’accusa verso il Vaticano. Una sorta di ennesima doccia fredda quando pareva si fosse aperta qualche speranza di collaborazione, dopo perduranti silenzi e chiusure da Oltretevere. Un’accusa che potrebbe essere così interpretata: “quell’indicazione fornita da una lettera anonima, di guardare la tomba indicata da un angelo, potrebbe aver visto giusto, ma qualcuno ha evidentemente fatto un sopralluogo per far sparire ogni traccia dei possibili resti di Emanuela”. Interpellato in merito il fratello di Emanuela ha così ...

nuovasocieta : Pietro Orlandi e il cimitero teutonico: “Ho motivi per affermare che quelle tombe sono troppo pulite” - mariorossinet : Pietro Orlandi: “Ho lo scambio di messaggi tra due persone vicine al Papa, ma il Vaticano non mi convoca”. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Speciale Tg1 “Quel giorno a San Pietro” – Su Rai1 l’attentato a Papa Wojtyla e il caso Emanuela Orla… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Speciale Tg1 “Quel giorno a San Pietro” – Su Rai1 l’attentato a Papa Wojtyla e il caso Emanuela Orla… - Jonovan32835379 : #ATLANTITE #LA7 Dure dichiarazioni di Pietro Orlandi circa la scomparsa della sorella Manuela. Dopo 38 anni da qst… -