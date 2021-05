Piazza transennata da più di 7 giorni | ma nessun lavoro | si scatenano le proteste

Advertising

FutiliaN : 30.000 tifosi di calcio festanti in piazza durante una falcidiante pandemia è normale. 300 persone in una piazza t… - marianninapelle : @albertobarone A Biella i Bus erano sulla ex Piazza del Mercato transennata, potevi avvicinare i corridori dei Bus… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza transennata

corriereadriatico.it

MONTECASSIANO -da più di una settimana, ma nessun lavoro in corso. Lavori in ballo da anni, ma puntualmente rinviati per una serie di problemi, anche di contenziosi vari. Da anni sembrava ...Bologna, 16 maggio 2021 - La movida è tornata di gran carriera. Delirio sabato sera inSan Francesco (che pure dovrebbe essere24 ore su 24, su ordinanza del sindaco, fino al 7 giugno prossimo) e zona universitaria, in particolareScaravilli, dove fino all'una ...MONTECASSIANO - Piazza transennata da più di una settimana, ma nessun lavoro in corso. Lavori in ballo da anni, ma puntualmente rinviati per una serie di problemi, anche di ...Colpi nella notte in via dei Bibiena terrorizzano i residenti, indaga la polizia. Centinaia di ragazzi in zona universitaria: ressa, musica e cori contro gli agenti ...