Perché Lega e Forza Italia vogliono i vitalizi per i corrotti? La diretta con Peter Gomez (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Consiglio di garanzia del Senato ha dato il via libera alla restituzione dei vitalizi per i senatori pregiudicati (quindi, tra gli altri, anche per Roberto Formigoni). Hanno votato a favore Lega e Forza Italia. Ma Perché lo hanno fatto? In diretta, il commento del direttore Peter Gomez e Diego Pretini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lega Migranti, Salvini: "Fare come la Spagna" Quindi se lo fa la Spagna con un governo di sinistra mi domando perché non lo possiamo fare anche noi'. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. mpe/sat/gtr

Smaldore: 'Ormai il Parlamento è un simulacro di se stesso' Sui diritti civili siamo bloccati perché il governo non ha una posizione univoca sui diritti civili, così come sull'immigrazione. Il Pd spinge in un verso e la Lega in un altro. Non funziona il ...

Sui diritti civili siamo bloccati perché il governo non ha una posizione univoca sui diritti civili, così come sull'immigrazione. Il Pd spinge in un verso e la Lega in un altro. Non funziona il ...