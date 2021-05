“Per omaggiare Battiato tingeremo di bianco i cinghiali di Roma”: Sabina Guzzanti imita Virginia Raggi | VIDEO (Di mercoledì 19 maggio 2021) Castigat ridendo mores. Con questo spirito, Sabina Guzzanti ha offerto la sua personalissima imitazione di Virginia Raggi a Di Martedì. L’attrice comica e sceneggiatrice ha calcato la mano sui “difetti” della sindaca di Roma, sottolineando molte delle incoerenze emerse durante il suo mandato che scadrà dopo le prossime elezioni comunali previste per l’autunno. Il VIDEO di Sabina Guzzanti imita Raggi è stato mandato in onda durante la copertina della puntata di Di Martedì andata in onda ieri sera. Sabina Guzzanti imita Raggi: “Per omaggiare Battiato tingeremo di bianco ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Castigat ridendo mores. Con questo spirito,ha offerto la sua personalissimazione dia Di Martedì. L’attrice comica e sceneggiatrice ha calcato la mano sui “difetti” della sindaca di, sottolineando molte delle incoerenze emerse durante il suo mandato che scadrà dopo le prossime elezioni comunali previste per l’autunno. Ildiè stato mandato in onda durante la copertina della puntata di Di Martedì andata in onda ieri sera.: “Perdi...

