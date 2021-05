Pensioni anticipate ultime news | arriva lo scivolo di 5 anni per i lavoratori

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il tema dellecontinua a tenere banco soprattutto adesso che ci stiamo avvicinando alla fine di Quota 100 che sarà definitivamente cancellata con il 31 dicembre di quest’anno. I Sindacati da tempo chiedono che si arrivi all’individuazione di una valida alternativa a questa misura e nelleore il Governo sembrerebbe aver individuato intanto una prima soluzione per le aziende che potrebbero mandare in pensione su base volontaria ifino a 5prima rispetto a quelli che sarebbero i requisiti fissati per la pensione di vecchiaia o precoce. Viene infatti potenziato il contratto di espansione che prima era riservato solo ad aziende che vantavano un numero molto alto di dipendenti e che adesso si allarga invece anche alle medie imprese consentendo quindi una platea più ...

...Carroccio propone Mario Draghi al Quirinale e parla apertamente di elezioni politichel'... nel quale il difficile cammino delle riforme (dalla giustizia al fisco, dallealla ...a 62 anni o con 37 anni e 10 mesi di contributi: attese più uscite dal Sostegni bis Nel decreto Sostegni di prossima uscita sono state annunciate novità sul contratto di ...Cinquecento milioni per smaltire le liste di attesa negli ospedali e negli ambulatori, venti per le assunzioni straordinarie di psicologi nel servizio pubblico per fare fronte al disagio di bambini e.Nonostante il pressing europeo, delle soluzioni per uscire da Quota 100 se ne parlerà probabilmente in autunno in occasione della legge di Bilancio. Viste alcune imminenti modifiche ...