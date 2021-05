Pensionato le ritrova libretto postale e 1 500 euro | lei | commossa | lo ricompensa

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Era appena andata a ritirare la pensione ma, quando è arrivata a casa, si è accorta di non aver più con sé né i 1500in contanti né il. Così la signora, residente a Bergamo, ha ripercorso a ritroso la strada fino all’ufficioma non ha trovato quanto cercava. Disperata, stava andando a sporgere denuncia ai carabinieri quando è stata contattata dalla Polizia Locale e invitata a presentarsi al comando. Infatti Alberto Faccini,residente in paese, avevato in via Cadorna a Curnasco sia il denaro che ile, senza pensarci due volte, ha raggiunto gli uffici di via Roma per consegnare il tutto e chiedere di rintracciare la legittima proprietaria. Quando la signora è arrivata al comando, gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pensionato ritrova

La Tribuna di Treviso

... quando l'indagato si sarebbe introdotto presso la dimora di un74enne di Moriago della ... Il denunciato che attualmente sirecluso presso la Casa Circondariale di Treviso per altri ...Un gruppo di amici del liceo sidopo 20 anni in occasione di un matrimonio. Faranno un ... Ugo e' sempre depresso e soffre la vita delma un giorno riceve la chiamata come giudice ...Era appena andata a ritirare la pensione ma, quando è arrivata a casa, si è accorta di non aver più con sé né i 1500 euro in contanti né il libretto postale. Così la signora, residente a Bergamo, ha r ...Aveva circa 86 anni, sul posto si sono portati, oltre ai Carabinieri, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali.