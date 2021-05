Pd | Patanè | ottima notizia ampliamento Parco Monti Simbruini

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “L’approvazione della proposta di legge, di cui sono primo firmatario, sull’delRegionale deida parte dell’Aula della Pisana è un’, che certifica una volta di più l’attenzione di questa amministrazione verso la tutela dell’ambiente e il rispetto del territorio”, lo dichiara in una nota Eugenio Patané, Consigliere del Pd e Componente della Commissione Ambiente e Agricoltura alla Pisana. “Dopo aver approvato in via definitiva l’di Riserve Naturali come l’Appia Antica, Laurentino-Acqua Acetosa, Tevere-Farfa e Decima Malafede- prosegue Patané- oggi il Consiglio regionale del Lazio compie un ulteriore passo in avanti sulla strada della tutela delle aree naturali, della valorizzazione del territorio e verso ...