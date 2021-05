Pavia | donna portata al Centro grandi ustioni Incinta | rischia di perdere il bambino

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In provincia diun uomo ha aggredito con una furia indicibile la compagna. Ha addirittura tentato di darle fuoco. Gatty Immages/Marco Di LauroEnnesimo caso di violenza su una. Qualche settimana fa una ragazza di Bologna è stata uccisa dall’ex fidanzato e gettata nei cassonetti. Questa volta un uomo di 41 anni ha tentato di togliere la vita alla sua compagna accanendosi con una furia indicibile. La tragedia – riporta Fanpage – è avvenuta a Vellezzo Bellini, in provincia di. L’uomo ha prima cosparso ladi alcol etilico e poi le ha dato fuoco. Ciò che rende il tutto ancora più agghiacciante è che laeradi due mesi. La vittima, al momento, si trova ricoverata presso il nosocomio milanese Niguarda presso il ...

