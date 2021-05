Paul Pogba che sventola la bandiera della Palestina all’Old Trafford

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sa: lo sport, soprattutto se si tratta di calcio (e in Europa), non è solo sport. Dal campo possono partire messaggi sociali, religiosi e politici. Come è successo ieri, quando il campione di calcio francese, insieme ad Amad Diallo, hato la. Lo ha fatto platealmente, davanti alle videocamere che -sapeva- avrebbero trasmesso e fatto arrivare quelle immagini in tutto il mondo. Perché per dare questo messaggio non si è limitato a pubblicare un post o un video sui social, ma ha bensì deciso dire la, al termine dell’ultima gara casalinga del Manchester United. Vero: senza (troppi) spettatori. ...