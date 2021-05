Paul McCartney |   Grazie all' Eye Yoga ora leggo il giornale senza occhiali

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L'ex star dei Beatles ha imparato l'antica tecnica da uno Yogi durante un viaggio in India verso la fine degli anni Duemila. Forse non è stato solo quello ad aiutarlo ...

L'ex star dei Beatles ha imparato l'antica tecnica da uno Yogi durante un viaggio in India verso la fine degli anni Duemila. Un esempio su tutti? Stella. La designer è vegana come papà Paul McCartney e mamma Linda, motivo per cui le sue collezioni di borse, di scarpe e di vestiario non hanno mai impiegato materiali di origine animale. Lo sapevate che esiste lo yoga per gli occhi? Ecco gli esercizi da fare secondo il musicista leggenda dei Beatles.