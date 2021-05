Patto per la scuola, il Ministero incontra i sindacati: nuove assunzioni e concorsi, cosa prevede la bozza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Patto per l’Istruzione e la Formazione è la proposta del Ministro dell’Istruzione per mettere nuovamente la scuola al centro dello sviluppo e dell’eguaglianza sociale. Porterà nuove assunzioni, concorsi e contratti, oltre a numerose novità per la scuola. Patto per l’Istruzione: riportare la scuola al centro “Dopo la firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale, dobbiamo riflettere non solo su misure d’urgenza, ma anche su una visione di cambiamento della nostra scuola”, ha esordito il Ministro Patrizio Bianchi durante l’incontro con i sindacati. Il Patto riporterà la scuola tra i temi d’attualità, a cominciare dall’avvio del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilper l’Istruzione e la Formazione è la proposta del Ministro dell’Istruzione per mettere nuovamente laal centro dello sviluppo e dell’eguaglianza sociale. Porteràe contratti, oltre a numerose novità per laper l’Istruzione: riportare laal centro “Dopo la firma delper l’innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale, dobbiamo riflettere non solo su misure d’urgenza, ma anche su una visione di cambiamento della nostra”, ha esordito il Ministro Patrizio Bianchi durante l’incontro con i. Ilriporterà latra i temi d’attualità, a cominciare dall’avvio del ...

