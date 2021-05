Pass verde per spostamenti | anche con la prima dose di vaccino | come funziona

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal 26 aprile è iniziato il lento ritorno alla normalità con le prime riaperture, e l’annuncio dell’arrivo di unpertra Regioni di colore diverso e in tutto il territorio nazionale,per fini turistici. La certificazione vaccinale arriva dalla seconda metà di maggio. Il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di chiusura del G20 sul turismo ha annunciato che, in attesa deleuropeo a giugno, dalla seconda metà di maggio sarà operativa la certificazionenazionale, per spostarsi tra Regioni, in tutto il Paese e per i turisti che vogliono visitare l’Italia. “A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Greeneuropeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un...

Pene pesanti per chi falsifica il pass verde: tutti i reati di falso che hanno ad oggetto la certificazione verde Covid-19 sono aumentate di un terzo. Come noto gli altri modi per avere il green pass, oltre alla certificazione di avvenuta vaccinazione, sono il tampone negativo e la guarigione dal Covid. Quelli in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa, invece, sono consentiti solamente ai soggetti muniti della certificazione. I tempi per ottenere il Green Pass si accorciano. La "certificazione verde Covid-19" che attesta l'immunizzazione dal coronavirus ha validità di 9 mesi.